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Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

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Dört ülkeye büyükelçi atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Dört ülkeye büyükelçi atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelere büyükelçi atandı.

Karar kapsamında; Bosna-Hersek nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki, Burkina Faso nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur, Nijerya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Poroy atandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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