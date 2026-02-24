Büyükçekmece'de otomobille çarpışan hafriyat kamyonu devrildi

Büyükçekmece'de otomobille çarpışan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 HK 3761 plakalı hafriyat kamyonu ile 34 HPD 466 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon bariyerlerin üzerine devrilirken, dorsesindeki kum yola döküldü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafriyat kamyonu sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

Karayolları ekipleri yola dökülen kumu temizlerken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.