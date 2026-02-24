Haberler

Büyükçekmece'de otomobille çarpışan hafriyat kamyonu devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de gerçekleşen kazada otomobille çarpışan hafriyat kamyonu devrildi. Sürücüsü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Büyükçekmece'de otomobille çarpışan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 HK 3761 plakalı hafriyat kamyonu ile 34 HPD 466 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon bariyerlerin üzerine devrilirken, dorsesindeki kum yola döküldü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafriyat kamyonu sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

Karayolları ekipleri yola dökülen kumu temizlerken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi