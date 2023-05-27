Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma! Motosikletle gelip ateş açtılar

Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 motosikletli kişi tarafından duruşmada olan yakınlarını bekleyenler vatandaşlara ateş açıldı. Adliye önünde bekleyenler de silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olayda yaralanan olmazken, 1 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta önceki günlerde silahlı kavga eden iki grup arasından yakalanan bir kişi bugün Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sonucunu adliye bahçesinde bekleyen yakınlarına, kavgaya karışan bir kişinin yakınları olduğu öğrenilen 2 motosikletteki kişi tarafından silahla ateş edildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Adliye önündekiler de karşılık verince çatışma çıktı. Silahlardan çıkan mermiler olay yerinde bulunan üç araca isabet ederek hasar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahkemesi olan kişinin yakınlarından birini yakaladı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayda yaralanan olmazken, mermi isabet eden üç araçta hasar meydana geldi. Motosiklettekilere silahla karşılık veren bir kişi gözaltına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.