Büyük Menderes için 4 ilde toplanan 30 bin imza Meclis'e sunuldu

AYDIN (DHA) - 'BÜYÜK Menderes Havzası İnisiyatifi'nin oluşturduğu Aydın, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevre derneklerince 'Nehir Kirlenmesin ve Kurumasın' adı altında 8 ay önce başlatılan kampanyada toplanan 30 bin imza, TBMM'ye sunuldu. Ayrıca 4 ilin milletvekillerine TBMM'de Büyük Menderes'teki kirliliğinin önüne geçilmesi için sunum yapıldı.

Menderes Havzası'nda kuraklığın Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın illerinde ve bitişik diğer illerce kirletilmesi nedeniyle 4 kentin çevre derneklerinden oluşan ' Büyük Menderes Havzası İnisiyatifi' 8 ay önce ' Büyük Menderes Nehri Kirlenmesin ve Kurumasın' sloganıyla imza kampanyası başlattı. İlgi gören kampanyada, 30 bin imza toplandı. ' Büyük Menderes Havzası İnisiyatifi' bileşenleri ve çevre illerden katılan milletvekilleri, toplanan imzalar ve oluşturulan 'Yok Olmanın Eşiğinde Büyük Menderes Nehri Raporu' dün TBMM Başkan Vekili Haydar Akar'a teslim edildi. TBMM'de, 4 ilin milletvekillerinin çağrılı olduğu oturumda Dr. Metin Aydın tarafından 'Büyük Menderes Nehri Kirlenmesin ve Kurumasın' konulu sunum gerçekleştirildi.