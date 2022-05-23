Burundi'de Rift Vadisi ateşi nedeniyle en az 100 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

Orta Afrika ülkelerinden Burundi'de tespit edilen viral bir hastalık olan Rift Vadisi ateşi (RVF) nedeniyle en az 100 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Burundi Çevre, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Kirundo ve Ngozi illerinde RVF virüsünün tespit edildiği kaydedildi.

RVF'nin, Kayanza, Karusi, Cibitoke, Bujumbura ve Makamba şehirlerinde de yayıldığı aktarılan açıklamada, en az 100 büyükbaş hayvanın virüs nedeniyle telef olduğu ifade edildi.

RVF, hastalıklı hayvanın kanı ve sütünden ya da virüsü taşıyan sivrisinekler yoluyla insana da bulaşabiliyor.

Ölümcül olabilen RVF görme yetisinin kaybedilmesine, şiddetli baş ağrılarına, kanamaya ve karaciğer sorunlarına sebep oluyor.

Uzmanlar, virüse yakalanan hayvanların derhal itlaf edilmesi gerektiğini belirtiyor.