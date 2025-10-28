Haberler

Bursa Valisi Ayyıldız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zaferin neticesinde kurulan cumhuriyetin 102'nci kuruluş yıl dönümünün coşku ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisiyle, hürriyet ve istiklal aşkıyla, iman ve inanç dolu bir kararlılıkla yürüttüğü Milli Mücadele'nin sonunda kazandığı büyük bir zaferin ve yeniden dirilişin sembolü olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, 600 yıllık köklü bir devlet geleneğinin mirası üzerinde yükselmiş, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini rehber edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışmak, üretmek, ülkemizi her alanda yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ecdadımızın kanıyla, canıyla bizlere emanet ettiği bu aziz mirası yaşatmak ve yüceltmek, millet olarak en temel görevimizdir.

Aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasiye, milli iradeye, vatanına ve bayrağına yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek inanç, kudret ve kararlılığa sahiptir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a uzanan destansı mücadeleler, bu milletin yüreğinde daima canlı tutulan iman, cesaret ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesidir. Her türlü zorluğu inançla aşan, bağımsızlığına ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin bu sarsılmaz kararlılığı, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu anlamlı günde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.