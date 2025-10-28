Bursa Valisi Ayyıldız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zaferin neticesinde kurulan cumhuriyetin 102'nci kuruluş yıl dönümünün coşku ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisiyle, hürriyet ve istiklal aşkıyla, iman ve inanç dolu bir kararlılıkla yürüttüğü Milli Mücadele'nin sonunda kazandığı büyük bir zaferin ve yeniden dirilişin sembolü olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, 600 yıllık köklü bir devlet geleneğinin mirası üzerinde yükselmiş, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini rehber edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışmak, üretmek, ülkemizi her alanda yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ecdadımızın kanıyla, canıyla bizlere emanet ettiği bu aziz mirası yaşatmak ve yüceltmek, millet olarak en temel görevimizdir.

Aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasiye, milli iradeye, vatanına ve bayrağına yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek inanç, kudret ve kararlılığa sahiptir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a uzanan destansı mücadeleler, bu milletin yüreğinde daima canlı tutulan iman, cesaret ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesidir. Her türlü zorluğu inançla aşan, bağımsızlığına ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin bu sarsılmaz kararlılığı, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu anlamlı günde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."