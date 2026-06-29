Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede yakınındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal