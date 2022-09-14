Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haber | Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Güncel Haberler

Bursa haber | Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Bursa haberlerine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen geri dönüşüm kampanyası ile hem atıkların ekonomiye kazandırıldığı hem de ailelere kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlandığı bildirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen geri dönüşüm kampanyası ile hem atıkların ekonomiye kazandırıldığı hem de ailelere kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlandığı bildirildi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm konusunda farkındalık olması amacıyla düzenlenen "Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor" başlıklı kampanyanın ilk bölümü sona erdi.

Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce ilçenin 6 noktasında kurulan stantlara kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi, gazete gibi atıkları getirenlere kilogram başına 5 liralık kırtasiye hediye çeki verildi.

Hediye çeklerinin Yıldırım'ın tüm kırtasiyelerinde geçerli olduğu kampanyada 1 haftada toplanan 50 ton kitap karşılığında 250 bin liralık hediye çeki teslim edildi.

Belediye, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlenen projeye gelen yoğun ilgiden dolayı gelecek hafta Barış Manço Kültür Merkezi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mesken Meydanı'nda kurulan stantlarda kullanılmış kitapları toplamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 ton atık kağıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın kurtarıldığını vurguladı.

Yılmaz, "Hem 850 ağacı kesilmekten kurtardık hem de okula gidecek öğrencilerimizin kırtasiye alışverişlerine katkı sağladık. Böylece kazanan hem doğa oldu hem de Yıldırımlılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Gür - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title