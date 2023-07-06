Üye Girişi
Haberler
Bursa'daki galerici cinayetinde katil, muhasebeci çıktı (2)

Bursa'daki galerici cinayetinde katil, muhasebeci çıktı (2)

Güncel Haberler

TOPRAĞA VERİLDİBursa'da muhasebecisi Halil Kağan Oğuz tarafından otomobilde bıçaklanarak öldürülen Mustafa Ekşi'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp, Yıldırım ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da muhasebecisi Halil Kağan Oğuz tarafından otomobilde bıçaklanarak öldürülen Mustafa Ekşi'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp, Yıldırım ilçesine getirildi. Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası cenaze, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu Mustafa Ekşi Yıldırım Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title