Bursa'daki galerici cinayetinde katil, muhasebeci çıktı (2)
Güncel Haberler
TOPRAĞA VERİLDİBursa'da muhasebecisi Halil Kağan Oğuz tarafından otomobilde bıçaklanarak öldürülen Mustafa Ekşi'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp, Yıldırım ilçesine getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da muhasebecisi Halil Kağan Oğuz tarafından otomobilde bıçaklanarak öldürülen Mustafa Ekşi'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp, Yıldırım ilçesine getirildi. Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası cenaze, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel