Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2) Güncel Haberler ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER VE TOMA'LAR SEVK EDİLDİBursa'da, tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alevlerin depo bölümüne sıçramasıyla büyüdü. ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER VE TOMA'LAR SEVK EDİLDİ Bursa'da, tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alevlerin depo bölümüne sıçramasıyla büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da sevk edildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler istendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaları yerinde takip ediyor. Yangının çıktığı fabrika dronla havadan da görüntülendi. Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN- Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bursa Güncel Haberler

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