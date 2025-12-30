Haberler

Bursa'da 'sokak canları'na ücretsiz kısırlaştırma ve check up imkanı

Bursa'da 'sokak canları'na ücretsiz kısırlaştırma ve check up imkanı

HAÇİKO, Bursa'da sokak kedi ve köpekleri için ücretsiz check-up hizmeti sunan bir hayvan hastanesi ile iş birliği yaptı. Proje kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor.

BURSA'da kısa adı 'HAÇİKO' olan, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği, günün 24 saati hizmet veren bir hayvan hastanesi ile iş birliği yaparak sokakta yaşayan kedi ve köpeklere ücretsiz check up imkanı sağlıyor. HAÇİKO, belirli sayıdaki 'sokak canları'nı da kısırlaştırıyor.

HAÇİKO, Nilüfer ilçesinde günün 24 saati hizmet veren bir hayvan hastanesi ile iş birliği yaparak, sokak hayvanları için proje hayata geçirdi. İş birliği kapsamında kliniğe HAÇİKO tarafından getirilen sokak kedi ve köpekleri aylık sınırlı sayıda kısırlaştırılıp tedavisi yapılırken, ultrason makinesiyle de kalp sağlıkları kontrol ediliyor. İş birliği ile farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen HAÇİKO Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, "Bugün muayeneleri için çocuklarımı getirdik. Sürekli tedavilere can dostlarımızı getiriyoruz. 14 yıldır can dostlarımızla aram iyidir. Sokaklarda gördüğümüz canlıların bakımlarını burada ücretsiz şekilde yaptırıyoruz. İlk gün 10'dan fazla kedi ve köpek muayene edilip, bazıları kısırlaştırıldı. Bu iş birliği bundan sonra da devam edecek" dedi.

'SOKAK HAYVANLARININ DA TEDAVİYE İHTİYACI VARDIR'

Sokak hayvanlarının da tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten Veteriner Hekim Şadi Güngör, "HAÇİKO ile uzun yıllardır iş birliği yaparız. Yıllar içinde onlar sayesinde çok fazla hayvana el uzatma şansımız oldu. Birçok hayvana kısırlaştırma desteği verdik. Ayrıca hasta hayvanlar geldiğinde onlara destek oluyoruz. Kediler, köpekler insanlardan farklı değil, onların da bir canı var. Günümüz teknolojisiyle bu hastalıkların tanısını koyup, tedavisini yapıyoruz. Sokak hayvanlarının da tedaviye ihtiyacı vardır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
