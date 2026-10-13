Bursa'da sağanak yaşamı etkiledi, Valilik 3 ilçede 80 km rüzgar uyarısı yaptı

Bursa'da sağanak yaşamı etkiledi, Valilik 3 ilçede 80 km rüzgar uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da etkili olan sağanak pazar alanları ile bazı iş yerlerini su altında bıraktı, yollar göle döndü ve sürücüler trafikte güçlük çekti. Meteoroloji sağanağın hafta boyunca süreceğini, Valilik 14-15 Ekim'de 3 ilçede rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşacağını bildirdi.
BURSA'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Pazar alanları ile bazı iş yerlerini su bastı, yollar göle dönerken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar tente ve saçak altlarına sığınırken, pazar alanları ile bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak hafta boyunca etkisini sürdürecek.
VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI
Bursa Valiliği'nden yapılan uyarıda ise 14-15 Ekim tarihlerinde Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtildi. Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.