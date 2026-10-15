Bursa'da sağanak İznik'te dere taşkınına yol açtı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Bursa'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde dere taşkını sebebiyle yaşanan su baskınında 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Taşkın nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgeye Orhaniye istikametinden giriş yapan ekipler, mahsur kalan 3 kişiden birini güvenli alana çıkardı. Yükselen sular nedeniyle bulundukları noktadan ayrılamayan diğer 2 kişi ise sedye yardımıyla kurtarıldı.

Çakırca Mahallesi'ndeki meyve-sebze alım merkezi de yoğun sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü İznik Şube Müdürlüğü ekipleri de su tahliyesi için uygun noktalarda kanallar açtı.

Mudanya'da denizin rengi değişti

Mudanya ilçesinde yağışın ardından derelerden gelen çamur nedeniyle denizin kıyı kesimleri kahverengiye büründü.

Bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar, kordon boyunda hasara yol açtı.

Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi yakınlarındaki köprünün tıkanması ve derenin taşması üzerine, yıkılma riskine karşı dere yatağında temizlik çalışması yürütüldü.

İl genelinde 12 ilçeden ihbar alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4 dere taşmasına ve toplam 79 olaya müdahale etti.

Ekiplerin 439 araç ve 1126 personelle çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA