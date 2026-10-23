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Bursa'da polisten kaçarken lambaya çarpan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza kesildi

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Bursa'da polisten kaçarken lambaya çarpan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza kesildi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis uygulamasını görünce kaçmaya çalışan sürücü trafik lambasına çarparak durdu. Yapılan testte 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 420 bin lira ceza kesildi ve sürücü polis merkezine götürüldü.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde polis uygulamasını görünce kaçmaya çalışan sürücü trafik lambasına çarparak durdu. Yapılan testte 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 420 bin lira ceza kesildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi. Anıl Ç. yönetimindeki 16 ATK 997 plakalı otomobilin sürücüsü, uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken, trafik lambasına çarparak durabildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Anıl Ç.'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflediği sırada polislere, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dedi. Anıl Ç.'ye alkollü araç kullanmak ve çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücü, işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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