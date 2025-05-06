Bursa'da Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi

Bursa'da, İznik Gölü kıyısında bulunan patlamamış top mermisi, imha edildi.

İznik Gölü'nün Orhangazi kıyısında top mermisi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alınan top mermisi, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Top mermisinin 1909 Alman yapımı olduğu öğrenildi.

Bu arada, 3 Mayıs'ta aynı bölgede bulunan başka bir top mermisi de imha edilmişti.