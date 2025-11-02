Bursa'da Ormanlık Alanda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yürüyüşe çıkan grubun yönlerini kaybettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki Softaboğan Şelalesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 6 kişi bir süre sonra yönlerini kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yerleri belirlenen 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel