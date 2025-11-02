Haberler

Bursa'da Ormanlık Alanda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yürüyüşe çıkan grubun yönlerini kaybettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki Softaboğan Şelalesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 6 kişi bir süre sonra yönlerini kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yerleri belirlenen 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
