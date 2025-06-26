Bursa'da Kaybolan 61 Yaşındaki Adam İçin 6 Saatlik Arama Çalışması

6 SAAT ARANDI, SONUÇ ALINAMADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün sabah evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Ramiz Göktaş (61) için Boğazköy Barajı'nda dalgıç polisler tarafından 6 saat boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı. 2 çocuk babası Göktaş'ı arama çalışmaları, baraj çevresinde AFAD, İNDAK ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),