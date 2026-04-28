Bursa'da iki grup arasındaki tekme ve sopalı kavga kamerada

BURSA'da, iki grup arasında çıkan tekmeli sopalı kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar kavgayı sonlarıp bölgeden uzaklaştı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı