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Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü

17 Aralık 2023 22:13 Güncelleme: 22:14 Abone Ol

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kafede düzenlenen doğum günü partisinde asma tavan çöktü. Olayda yaralanan olmazken, yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olmadığı belirlendi.