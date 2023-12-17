Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kafede düzenlenen doğum günü partisinde asma tavan çöktü. Olayda yaralanan olmazken, yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olmadığı belirlendi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü.
23 Nisan Mahallesi 258'inci sokakta doğum günü partisi verilen bir kafenin asma tavanı çökmeye başlayınca içeride bulunanlar korkuyla dışarıya kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Afad, itfaiye ve polis sevk edildi.
Yaşanan olayda yaralanan olmazken, AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olmadığı belirlendi.