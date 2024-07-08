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Bursa'da polisi bıçaklayan "çöp ev" sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım

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Bursa'da geçtiğimiz günlerde çöp ev ihbarına giden polislere bıçak çeken ve bir polisi kolundan yaralayan yaşlı adamın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yaşlı adam, savcılıkta, "Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Yaşlı adam, savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na nakledildi.

Bursa'da "çöp ev" haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip direnen, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi de kolundan bıçaklayan 68 yaşındaki Feyzullah Yasa'nın, savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yasa'nın, "Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım" dediği öğrenildi.

Olay, 4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. "Çöp ev" ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı. Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi.

Bursa'da polisi bıçaklayan 'çöp ev' sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım

POLİSİ KOLUNDAN BIÇAKLADI

Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polisler, direnmeye devam eden Feyzullah Yasa'yı, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da polisi bıçaklayan 'çöp ev' sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım

"BEN PEYGAMBERİM, CUMHURBAŞKANIYIM"

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Feyzullah Yasa, sevk edildiği adliyede Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde "Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım" diyen Yasa, savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Feyzullah Yasa, burada tedaviye alındı.

Bursa'da polisi bıçaklayan 'çöp ev' sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

vatandaş:

kızılcık sopası ile sabah öğle akşam dövün düzelir.

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Emre Alemdar:

Rabbim aklını alma canını al derler kimseyi Rabbim bu şekile bu duruma düşmesin Amin.

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