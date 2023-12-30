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Bursa'da çıkan fabrika yangını 1 saatte kontrol altına alındı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, 1 saat içinde kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomotiv yedek sanayiine plastik kaplama imal eden fabrikada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 23 itfaiye aracının, 60 personelle müdahale ettiği yangının ardından soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Denizhan KARAHANCI- İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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