Bursa'da çiftlik yangınında 4 büyükbaş hayvan öldü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan öldü, 7 hayvan yaralandı. Yangında yaklaşık 2 bin balya saman da küle döndü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftlikte çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ahır ve çevresine sıçradı. Yangında çiftlikte bulunan 25 büyükbaş hayvandan 4'ü öldü, 7 hayvan da yaralandı. Yaralı hayvanlar için bölgeye veteriner hekimler sevk edildi. Çiftlikte depolanan yaklaşık 2 bin balya saman ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için söndürme çalışması başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı