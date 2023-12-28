Bursa'da bir kişi babasını öldürdü

'BABAMI ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Bursa'da, babası Niyazi Şentürk'ü (50) pompalı tüfekle vurarak öldüren Emre Şentürk (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şentürk, adliyeye sevk edilmek için polis aracına bindirildiği sırada, "Ben babamı öldürmek istemedim" dedi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,