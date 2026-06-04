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Bıçaklı Kavga Sırasında Sivil Polisler Havaya Ateş Açtı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya, olay yerindeki sivil polisler havaya ateş açarak müdahale etti. Şüpheliler gözaltına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 2 kişi arasındaki bıçaklı kavgaya, bu sırada olay yerinde bulunan sivil polisler havaya ateş açarak müdahale etti. Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Alanı'nda meydana geldi. 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. O sırada olay yerindeki sivil polisler havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Silah sesiyle çevredekiler panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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