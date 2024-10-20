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Bursa'da Baraj Gölüne Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Baraj Gölüne Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kestel ilçesinde Mehmet Öztürk'ün kullandığı otomobil, Babasultan Barajı'na düştü. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün cansız bedenine ulaştı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde baraja düşen otomobilin sürücüsü öldü.

İlçeye bağlı kırsal Babasultan Mahallesi'nde, Mehmet Öztürk (74) idaresindeki otomobil, uçurumdan Babasultan Barajı'na düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Yapılan çalışmada, su yüzeyinde Öztürk'ün cansız bedenine ulaşan dalgıç polisler, cesedi diğer ekiplerle karaya çıkardı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

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