Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Aracına Aldığı Babasının Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da bir kişi, aracına aldığı babasının çalışanını bıçakladıktan sonra hastaneye götürmek için yola çıktı ancak kaza yaptı. Kaza sonucunda bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

BURSA'da aracına aldığı babasının çalışanı Ayhan Gülal'i (42) bıçaklayıp, ardından hastaneye götürmek için yola çıkan Taha Satır (22), otomobili ile kaza yaptı. Kaza sonrası Satır gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Gülal hayatını kaybetti.

Otosansit Sanayi Sitesi'nde bir dönüşüm tesisinde çalışan Ayhan Gülal, mesai bitiminde aynı iş yerindeki bir arkadaşı ile iş yeri sahibinin oğlu Taha Satır'ın otomobiline bindi. Çalışanları 16 BGF 545 plakalı otomobiline alan Satır, daha sonra Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde bırakmak istedi. Ayhan Gülal, Satır'dan kendisini Gürsu ilçesindeki evine bırakmasını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobildeki diğer işçinin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Taha Satır otomobilden aldığı bıçakla kendisine küfrettiğini öne sürdüğü Gülal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Satır, daha sonra kanlar içinde kalan Gülal'i Kestel Devlet Hastanesi'ne götürmek için otomobiline taşıdı.

BİLİNCİ KAPANINCA PANİKLEDİ

Hastane yolunda Gülal'in bilincinin kapanması üzerine panikleyen Satır, saat 01.30 sıralarında Kestel ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapınca kullandığı otomobil, kavşaktan dönüş yapan bir başka otomobile çarptı. Otomobilde Gülal'i görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülal, kurtarılamadı.

KÜFRETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Taha Satır, olay yerindeki incelemenin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Beni eve bırak dedi, ardından da küfretti. Ben de aracımdan aldığım bıçakla bıçakladım" diyen Satır, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Ankara Adliye Soruşturma Gözaltı Suç Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title