Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenigün Mahallesi Gül Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, binada yaşayanların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Nuran Bıçak