BURSA'DA 600 YILLIK GELENEK 'ERGUVAN BAYRAMI' YAŞATILIYOR

YILDIRIM, BURSA (DHA) - BURSA'da, bahar aylarını müjdeleyen, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği yaşatılıyor. Yıldırım ilçesi Emir Sultan Meydanı'nda düzenlenen Erguvan Bayramı'nda dev kazanlarda köfteli çorbalar pişirildi, Osmanlı Erguvan şerbeti ile birlikte etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Yıldırım Belediyesi, 14'üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan'ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşatıyor. Valiliğin desteklediği, Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen 'Emir Sultan Anma ve Erguvan Bayramı' etkinliği mehteran konserleri, geleneksel sanatlar ebru, hat ile ahşap yakma performansları, söyleşiler ve müzik dinletileriyle başladı.

Etkinliklere, Vali Yakup Canbolat, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 gün sürecek Erguvan Bayramı kutlamaları kapsamında, akademisyenler Erguvan Sohbetleri ile katılımcıları bilgilendirecek, şiir dinletileri ile konserler düzenlenecek. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bursa'nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri'ni ve onunla özdeşleşen 'Erguvan Bayramı'nı Yıldırım'da yaşatıyoruz. Zira Erguvan Bayramı Yıldırım'ın kültürü ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. 600 yıllık geleneğimiz olan Erguvan Bayramı'nı inşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak kutlayacağız ve Emir Sultan Hazretleri'ni anacağız' dedi.

'ERGUVAN BAYRAMI GEÇMİŞTEN GELECEĞE ÖNEMLİ MİRASDIR'

Vali Yakup Canbolat da konuşmasında, 'Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bursa için 'ruhaniyetli şehir' tabirini kullanır. Emir Sultan Hazretleri'nin ocağı talebeye okul, halka sohbet salonu, alimlere ilmi tartışma yeri, sultanlara ve komutanlara ziyaretgah olmuştur. Devrin entelektüel tabakası ile halk burada kaynaştırılmıştır. 600 yılı aşkın süredir Emir Sultan Hazretleri ve gönül dostları Erguvan Bayramı'nda birleşmişlerdir. Bu yüzden Erguvan Bayramı geçmişten geleceğe önemli bir kültür mirasıdır? ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel