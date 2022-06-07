Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı - Haberler

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Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Şenol Poyraz - Güncel
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Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı

BURSA'nın İznik ilçesinde 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'nın İznik ilçesinde 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Bina, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

İznik'in kırsal Elbeyli Mahallesi'nde İsmail Acar'a ait 3 katlı binada, saat 15.00 sıralarında, içeride kimse yokken yangın başladı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, jandarma ise çevrede önlem aldı. Yangın, yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bina ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Güncel

İtfaiye İznik Güncel Haberler

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