Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Biba, BUÜ Mimarlık öğrencilerine deneyimlerini anlattı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahin Biba, BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, akademisyenler ve öğrencilerle buluştu.

Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Taş'ın "Mimari Tasarım" dersine konuk olan Biba, mesleki??????? tecrübelerinin yanı sıra belediyecilik anlayışı ve Bursa'nın mimari kimliğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biba, Bursa'nın mimarlık açısından önemli bir kent olduğunu belirterek, "Gençler, Bursa'da edindikleri deneyimlerin faydasını ilerleyen yıllarda meslek hayatlarında görecek. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmak bir ayrıcalık. Birlikte okuduğum arkadaşlarımla bugün aynı çatı altında şehre hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Biba, mimarlıkta sürekli gelişmenin önemine değinerek, "Öğrenmenin yaşı yok. Hala her gün yeni bir bilgi öğreniyorum. Değişen teknoloji, malzemeler, yaşam biçimleri ve tasarım anlayışlarıyla birlikte mimarlar da sürekli kendilerini yenilemeli. Eleştirilere de her zaman açık olmalısınız. Önünüz gayet aydınlık. Sadece ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Biba, dersin sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Biba'nın öğrencilik yıllarına ait bir fotoğraf karesi de aynı noktada yeniden çekildi.

Kaynak: AA