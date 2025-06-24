Burdur'da Geleneksel Kabak Kemane 3 Boyutlu Yazıcıyla Üretildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) yürütülen projeyle, yüzyıllardır geleneksel Türk halk çalgısı olarak kullanılan ve Isparta, Antalya ile Burdur'u içine alan Teke yöresine ait kabak kemane, 3 boyutlu yazıcıyla üretildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri kapsamında, MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ali Sulmaz, danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Yünlü rehberliğinde, bölgenin simgelerinden olan kabak kemaneyi 3 boyutlu yazıcıyla üretti.

Ahşap tozu katkılı biyofilament malzeme kullanılarak üretilen kabak kemane, sadece kültürel mirasın korunmasına değil aynı zamanda çevre dostu üretim anlayışına da katkı sağlıyor.

Üniversitenin "Evrensel bilgiden toplumsal katkıya" vizyonuyla desteklenen proje, genç mühendislerin kültürel değerlere teknoloji yoluyla sahip çıkmasına olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ali Sulmaz, projeye, kişisel ilgisinin ilham verdiğini, kabak kemanenin yapım sürecini araştırdığını ve bu geleneksel çalgıyı 3 boyutlu yazıcıyla üretme fikrini hayata geçirdiğini söyledi.

Danışman Dr. Öğr. Üyesi Lokman Yünlü de projenin sadece kabak kemane ile sınırlı kalmadığını, Teke Yöresi'ne özgü cura ve sipsi gibi diğer yerel çalgıların da 3 boyutlu yazıcılarla üretildiğini bildirdi.

Yöreye özgü çalgıların geleneksel yöntemle yapım sürecinin haftalar sürebildiğine dikkati çeken Yünlü, "3D yazıcılarla ise birkaç saat içinde kullanılabilir enstrüman üretmek mümkün. Bu yöntem sayesinde hem doğal malzemeler korunuyor hem de kişiye özel ve hızlı üretim imkanı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadri Yılmaz Erdal ise projede üretilen enstrümanların ses analizlerinin üniversitenin ses kayıt stüdyosunda yapıldığını ve elde edilen sonuçların doğal versiyonlara oldukça yakın olduğunu bildirdi.

Projenin tanıtım etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü sipsi sanatçısı Mehmet Bedel de üretilen kabak kemanelerinin beklentisinin çok üzerinde performans ortaya koyduğunu kaydetti.