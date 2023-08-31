Buray, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladı

Konser alanında yaklaşık yüz bin hayranıyla birlikte coşkulu bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Buray, Türk bayrağını dalgalandırarak 10. Yıl marşını seslendirdi.

Konser alanı dolduran yaklaşık yüz bin hayranıyla birlikte coşkulu bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Buray, "Bu güzel ve anlamlı bayramı bize armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Türk bayrakların elden hiç inmediği konserde kendisine verilen Türk Bayrağını sahnede dalgalandıran Buray, "Türk Bayrağımız göklerden hiç inmesin " diyerek 10.Yıl marşını binlerce müziksever ile birlikte seslendirdi.