Bülent Ortaçgil, Sanattaki 50'nci Yılını İzmir'de ve Ankara'da Vereceği Konserlerle Kutlayacak - Haberler

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Bülent Ortaçgil, Sanattaki 50'nci Yılını İzmir'de ve Ankara'da Vereceği Konserlerle Kutlayacak

ANKA - Güncel
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Bülent Ortaçgil, Sanattaki 50'nci Yılını İzmir'de ve Ankara'da Vereceği Konserlerle Kutlayacak

Müzisyen Bülent Ortaçgil, sanat yaşamındaki 50’nci yılını 1 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 5 Ağustos’ta da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) sanatçı dostlarıyla vereceği konserlerle kutlayacak.

Müzisyen Bülent Ortaçgil, sanat yaşamındaki 50'nci yılını 1 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 5 Ağustos'ta da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) sanatçı dostlarıyla vereceği konserlerle kutlayacak.

Bülent Ortaçgil, müzik yolculuğundaki 50'nci yılını kutluyor. 25 Haziran'da, İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki coşkulu konserinde Ortaçgil'e Erkan Oğur, Zuhal Olcay, Grup Gündoğarken, Birsen Tezer, Hüsnü Arkan, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Moğollar, Jehan Barbur, Bulutsuzluk Özlemi, Redd, Aylin Aslım, Tuna Kiremitçi ve Teoman gibi sanatçı dostları eşlik etmişti.

Ortaçgil, konserlerine 1 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 5 Ağustos'ta ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi'de devam edecek. İzmir'deki konserde Ortaçgil'e Cem Adrian, Ceylan Ertem, Doğan Duru ve Birsen Tezer ile pek çok sanatçı da eşlik edecek.

ANKA / Güncel

Bülent Ortaçgil Kültürpark İzmir Güncel Haberler

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