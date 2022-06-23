Bucak Belediyesinden arpa hasadı

Burdur'un Bucak ilçesinde 50 dönümlük belediye arazilerine ekilen arpanın hasadı yapıldı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yaptığı açıklamada, bölgede atıl halde iken tarıma kazandırılan arazilerde arpa yetiştirdiklerini aktardı.

Boş duran toprakların ilçeye bereket olduğunu belirten Ünal, "Elde ettiğimiz ürünleri bu yıl da hemşerilerimizle, Bucak'la paylaşacağız."ifadesini kullandı.

Ünal, hasat döneminin bütün çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, mahsul yetiştirerek tarıma, doğaya ve çevreye dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bucak'ın tarım, tarih, turizm, sanayi ve kenti olduğunu dile getiren Ünal, "Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Bucak'ın nimetlerinin çok artısı var. Bu kenti lojistik ve tarımda iyi bir yere getirmek yerel yönetim olarak bizlerin en büyük hedefidir." dedi. ???????