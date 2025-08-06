Buca'da Kadın Sığınma Evi İmar Planı Değişikliği Kabul Edildi

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Buca Belediye Meclisi, Dumlupınar Mahallesi'nde inşa edilen kadın sığınma evi binasının imar planında değişiklik yaparak, binayı özel sosyal tesis alanı olarak belirledi.

İzmir'de Buca Belediye Meclisi, kadın sığınma evi olarak hizmet vermesi amacıyla inşa edilen binayla ilgili imar planı değişikliği kararı aldı.

Buca Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın başkanlığında gerçekleşti.

Mecliste, Dumlupınar Mahallesi'nde kadın sığınma evi olarak inşa edilen 5 katlı binanın imar planlarında "belediye hizmet alanı" yerine "özel sosyal tesis alanı"na dönüştürülmesi önergesi görüşüldü.

Binanın imar planıyla ilgili değişiklik kararı, binanın belediyenin borçları karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi şartıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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