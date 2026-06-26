İzmir'de uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önceki gün belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 300 bin sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.K. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı