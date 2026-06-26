İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 300 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce depoda yapılan aramada, 300 bin sentetik ecza ele geçirildi, şüpheliler A.K. ve E.T. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.