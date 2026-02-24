Buca Belediyesinde görevli memurlar alacakları için eylemlerini sürdürüyor

İzmir'in Buca Belediyesinde çalışan yaklaşık 300 memur, 7 aydır sosyal denge tazminatı ve diğer alacakları ödenmediği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar ve sendika temsilcileri, alkış ve sloganlarla belediye yönetimini protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Özkaya, Buca'nın yanı sıra Konak ve Karşıyaka gibi birçok ilçede emeğin karşılığının vaktinde alınamadığını savundu.

Belediyenin tutumunun demokratik ve halkçı belediyecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını ileri süren Özkaya, alacaklarla ilgili adım atılmaması nedeniyle çalışanların kira ve kredi borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirtti.

Özkaya, 5 gündür sürdürdükleri mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Sosyal denge tazminatlarımız derhal yatırılmadığı takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanıp yarın iş bırakacağız. Bugün bütün emekçiler el ele, bizlere karşı yürütülen bu sınıfsal mücadeleye karşı her zaman olduğu gibi direneceğiz."

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Eğitim ve Basın Sekreteri Özgür Duran da 7 aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatlarının yanı sıra 2 yıldır yatırılmayan arazi tazminatları ve performans ücretleri için bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal denge tazminatının toplu sözleşmeyle kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Duran, "Bir yanda bitmeyen harcamalar, ihaleler ve personel alımları, diğer yanda evine ekmek götürmekte zorlanan, ay sonunu getiremeyen emekçiler var." ifadelerini kullandı.

Memurlar, açıklamanın ardından mesailerine döndü.