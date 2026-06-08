Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, görevden uzaklaştırıldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 7 Haziran 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00'da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" denildi.

İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı