Sivas haber: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor

SİVAS - Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine sağladığı iş imkanlarının yası sıra başarılı öğrencilere sağladığı yüksek burslarla da dikkatleri üzerine çekti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Tarım Bilimleri ve Fakültelerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ile göz doldururken 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini ağırlayacak. Uzay ve uçak mühendisliğiyle birlikte Bitki Koruma bölümüyle de dikkat çeken üniversite, Türkiye'nin göz bebeği olan savunma kuruluşları arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda öğrencilerine, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla birlikte çalışma fırsatı tanıyor. Birçok öğrenci mezun olmadan bu kuruluşlarda iş imkanı bulup çalışmaya başladı. Savunma alanında geleceğin mühendislerini yetiştiren üniversite aynı zamanda öğrencilerine yüksek nitelikte iş bulma fırsatı da sunuyor. Bu üniversiteden mezun olacak öğrenciler şimdiden özel sektörde tercih edilecek mühendisler arasında gösteriliyor.

Açıklanan burslar dudak uçuklattı

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin ardından bu yıl ilk kez lisans öğrencilerine kapılarını açacak olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, imza attığı başarılı çalışmalarla fark oluştururken başarılı öğrenciler için açıkladığı yüksek burslarla da dikkatleri üzerine çekti. Tüm öğrencileri staj ve eğitim görürken Türkiye'nin gözde sanayi kuruluşlarında iş imkanı tanıyan üniversite yönetimi, YKS sınavında ilk 50 bine girmeyi başaran öğrencilere aylık 1.000 TL ile 15 bin TL arasında geri ödemesiz burs verileceğini açıkladı.

Aylık 15 Bin TL burs imkanı

Üniversite Rektörlüğünden yapılan duyuruda YKS sınavında ilk 500'e girip Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere hazırlık sınıfı bulunan bölümler için 5 yıl, hazırlık sınıfı bulunmayan bölümler için 4 yıl boyunca aylık 15 bin TL burs ve bir diz üstü bilgisayar, 501 ila 1000 arasına giren öğrencilere aylık 10 bin TL burs ve diz üstü bilgisayar, 1001 ile 5000 arasına giren öğrencilere aylık 5 Bin TL burs ve diz üstü bilgisayar, 5001 ile 10 000 arasına giren öğrencilere aylık 2 bin 500 TL burs ve diz üstü bilgisayar, 10 001 ve 20 000 arasına giren öğrencilere aylık 2 bin TL burs ve tablet, 20 001 bir ve 50 000 arasına giren öğrencilere ise aylık Bin TL burs ve tablet verileceği duyuruldu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Fuat Erden, yaptığı açıklamada şunları söyledi, " Üniversitemizde Havacılık Fakültesi altında Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği bölümlerimiz var. Mühendislik Fakültesini altında; Bilgisayara Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerimiz mevcut. Aynı zamanda Tarım Fakültemiz var. Orada da şuan Bitki Koruma Bölümü ile bu sene inşallah lisans öğrencisi almak istiyoruz" dedi.

"Üniversitemiz ilk olarak nitelikli bir kadro oluşturdu"

Erden, üniversitenin nitelikli bir kadro oluşturduğunu belirterek, " Üniversitemiz ilk olarak nitelikli bir kadro oluşturdu. Gerek mühendislik fakültemizde gerek havacılık fakültemizde direk işinin ehli öğretim üyeleriyle ciddi bir kadro oluşturduk. Örneğin uçak mühendisliği öğretim üyelerimizin tamamı ODTÜ mezunu. Tamamının yurt dışı tecrübesi var. Yine tamamının ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından bir fiil çalışma tecrübeleri var. Bu sanayi savunma firmalarıyla öğretim üyelerimiz ortak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda başarı öğrencilere burs vereceğiz. Bu konuda Sayın Rektörümüz ve Sayın Belediye Başkanımızla bir çalışma gerçekleştirdiler" dedi.