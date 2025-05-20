Britanya Müslüman Konseyi, İsrail'e Silah İhracatının Askıya Alınmasını İstedi

Britanya Müslüman Konseyi, İsrail'e Silah İhracatının Askıya Alınmasını İstedi
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Britanya Müslüman Konseyi Başkanı Mustafa Al-Dabbagh, İngiltere’nin İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almasını memnuniyetle karşıladı, fakat İsrail'e silah ihracatının derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Britanya Müslüman Konseyi (MCB) Başkanı Mustafa Al-Dabbagh, İngiltere'nin İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alma kararından memnuniyet duyduklarını, ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini belirterek, İsrail'e silah ihracatının derhal askıya alınmasını istedi.

MCB Başkanı Al-Dabbagh, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Al-Dabbagh, şunları ifade etti:

"Bu, Gazze'de devam eden ağır uluslararası hukuk ihlallerine karşı gerekli ve gecikmiş bir yanıt ancak daha fazlası yapılmalı. İngiltere şimdi İsrail'e silah ihracatının derhal askıya alınması ve bağımsız Filistin devletinin tanınması dahil daha ileri adımlar atmalı. Filistinlilerin çektiği acılara son vermek ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti ile müttefiklerinden hesap sormak için anlamlı adımlar atılması gerekmektedir."

İngiltere, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, parlamentoda yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını bildirmişti.

Bakan Lammy, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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