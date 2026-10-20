Brezilya Seçim Mahkemesi, Meta'ya 24 saat süre verdi, cezayı 1 milyon reale çıkardı

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Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), Meta şirketinden, devlet başkanı seçiminin ikinci turunda yarışan adayların kampanyalarına eşit muamele edildiğini gösteren bilgi ve belgeleri 24 saat içinde sunmasını istedi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, İşçi Partisinin (PT) adayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Liberal Partinin (PL) adayı Flavio Bolsonaro'nun seçim kampanyalarının dijital platformlarda görünürlüğüne ilişkin şikayetlerde bulunuldu.

Lula da Silva'yı destekleyen seçim ittifakı, Meta'nın platformlarındaki içerik dağıtım sistemlerinin kendi siyasi çizgilerindeki paylaşımları dezavantajlı duruma düşürdüğünü ve rakip kampanyaya ait içeriklere daha fazla görünürlük sağladığını ileri sürdü.

Şikayetleri dikkate alan TSE Yargıcı Marco Aurelio Bellizze, şirketin adaylar arasında eşitliği sağlama ve tarafsızlık talimatlarına uyduğunu yeterince kanıtlayamadığını bildirdi.

Yargıç Bellizze, Meta'ya, Lula da Silva ile sağcı aday Bolsonaro'ya eşit muamele edildiğini gösteren belgeleri sunması için 24 saat süre verdi.

Mahkeme, algoritmalar ve reklamlar hakkında bilgi istedi

Bellizze, Meta'dan platformlardaki içerik öneri sistemlerinin işleyişi, iki adayın seçim reklamlarının erişim verileri ve gerçek olmayan hesap ağlarına yönelik incelemeler hakkında bilgi sunmasını istedi.

Şirketten ayrıca yapay olarak üretilen veya değiştirilen içeriklerin tespit edilmesi ve etiketlenmesine ilişkin uygulamalarını açıklaması talep edildi.

Meta ise Brezilya'nın seçim mevzuatına uyduğunu belirterek, adayların önerilmesini ve adayların görsellerinin yapay zeka araçlarıyla oluşturulmasını geçici olarak yasakladığını bildirdi.

Açıklamada, "Mahkemenin kararında tam olarak dikkate alınmamış olabilecek teknik konulara ilişkin ek bilgileri Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ile paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.

Folha de S.Paulo gazetesinin haberine göre ise Yargıç Bellizze, yeni ihtarnamesinde Meta'nın yanıtını kendi belirlediği takvime göre verdiğini ve teknik zorluklar öne sürdüğünü belirterek, 24 saatlik yeni sürenin ihlal edilmesi halinde günlük para cezasının iki katına çıkarılarak 1 milyon reale (yaklaşık 200 bin dolar) yükseltilmesine karar verdi.

Brezilya'da kritik seçim

Brezilyalı seçmenler, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere 25 Ekim'de sandık başına gidecek.

Lula da Silva ile Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanlığı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Lula da Silva, 17 Ekim'de Federal Polis, Başsavcılık ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi İfade Özgürlüğü Özel Raportörlüğüne başvurarak, rakibi Bolsonaro'nun Meta platformları üzerinden içerik üretimi ve dağıtımında ekonomik ve finansal avantaj elde edip etmediğinin soruşturulmasını istemişti.

Anketler beraberliğe işaret ediyor

Son anketlere göre Flavio Bolsonaro'nun yüzde 51, mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ise yüzde 49 oy alması bekleniyor. İkinci tur öncesinde Bolsonaro'nun oy oranında hafif bir gerileme yaşandığı ve iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Kaynak: AA