Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Gübre İthalatını Güvence Altına Almak İçin Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Reddetti

Bolsonaro, ülkesinin gıda üretimini güvence altına almak için Rusya'yla ticari ilişkilerini sürdürme kararını savundu.

SAO PAULO, 26 Temmuz (Xinhua) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Brezilya'nın tarım sektörüne yönelik Rusya'dan gübre ithalatını sürdürmek için Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara karşı çıktığını yineledi. Sao Paulo kentinde düzenlenen 2022 Küresel Tarım Endüstrisi Forumu'nda konuşan Bolsonaro, "(Rusya'ya yönelik) yaptırımlara bağlı kalmayacağız. Dengeli bir pozisyon alıyoruz, çünkü bugün bu konuda Brezilya'nın dengeli konumu olmasa tarım işletmelerimiz için gübre alamazdık" ifadelerini kullandı. Bolsonaro, ülkesinin gıda üretimini güvence altına almak için Rusya'yla ticari ilişkilerini sürdürme kararını savundu. Bolsonaro, "Gübre olmazsa gıda güvenliği güvencemiz ve dünyadaki 1 milyar kişinin gıda güvencesi tehlikeye girer" diye ekledi. Bolsonaro ayrıca Aralık ayında hükümetinin, ithalat alternatifleri arayışında ulusal gübre programını genişletme kararı aldığını hatırlattı. Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, dünyanın önde gelen soya fasulyesi üreticisi ve dünyanın bir numaralı hayvansal protein ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Xinhua / Güncel