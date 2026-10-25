Brezilya'da Lula da Silva ve Flavio Bolsonaro 25 Ekim seçimi öncesi mitinglerini yaptı

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Brezilya'da bugün düzenlenecek kritik devlet başkanı seçimi öncesi iktidar partisinin adayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro halkın karşısına son kez çıktı.

Kamuoyu yoklamalarına göre başa baş giden adaylardan öne geçecek olan, 5 Ocak 2027'de yemin ederek Brezilya'nın yeni devlet başkanı olacak.

Lula da Silva, Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'daki Paulista Bulvarı'nda gerçekleştirdiği final mitinginde, rakibi Bolsonaro'yu "yalancı", "milis bağlantılı" ve "yetersiz" olmakla suçladı.

Son haftalarda Bolsonaro'ya karşı "sert" bir kampanya yürüten Lula da Silva, "Böyle bir kişi, devlet başkanlığı makamına ulaşmak için gerekli siyasi, ahlaki ve etik niteliklere sahip değildir." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, ömrünün mücadeleyle geçtiğini vurgulayarak, "Brezilya toplumu geriye gitmek istemiyor. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü karşısında duyarlılık göstermeyen (Bolsonaro) bir kişi kabul görmeyecektir. Hiçbir hakikate bağlılığı yok, yalan ile gerçek arasındaki farkı bilmiyor. En ufak bir utanma duymadan yalan söylüyor. Ne bir sorumluluğu ne de bir duygusu var." dedi.

Anketlerde belirsiz bir tablo ortaya çıkmasına rağmen seçimleri kazanacağından emin olduğunu belirten Lula da Silva, bunun bir egemenlik mücadelesi olduğunu söyledi.

Bolsonaro, son mitingini Rio de Janeiro'da yaptı

Öte yandan muhalefetin adayı ve 4 Ekim'deki ilk turu önde tamamlayan Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, kampanyasının son gününde Rio de Janeiro'da destekçileriyle bir araya geldi.

Lula da Silva hükümetinin sosyal politikalarını ve ekonomi yönetimini eleştiren Bolsonaro, mevcut iktidarın "halkı devlete bağımlı kılmak istediğini", kendilerinin ise bireysel özgürlükleri ve çalışarak büyümeyi savunduğunu ifade etti.

Lula da Silva'nın kendisine yönelik iddialarına yanıt veren sağcı lider Bolsonaro, iktidarın Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve dijital platformlar üzerinden muhafazakar kesime baskı uyguladığını öne sürerek seçmenlerine sandığa gitme ve "özgürlüklere sahip çıkma" çağrısında bulundu.

Bolsonaro, göreve gelmesi halinde kamuda bürokrasiyi azaltmak amacıyla en az 10 bakanlığı kapatacağını, devlet harcamalarında kısıntıya giderek serbest piyasayı ve bireysel özgürlükleri teşvik edeceğini vadetti.

Brezilya'da kritik seçim

Brezilyalı seçmenler, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere 25 Ekim'de sandık başına gidecek.

Lula da Silva ile Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Lula da Silva, 17 Ekim'de Federal Polis, Başsavcılık ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi İfade Özgürlüğü Özel Raportörlüğüne başvurarak, rakibi Bolsonaro'nun Meta platformları üzerinden içerik üretimi ve dağıtımında ekonomik ve finansal avantaj elde edip etmediğinin soruşturulmasını istemişti.

Anketler beraberliğe işaret ediyor

Son anketlere göre Flavio Bolsonaro'nun yüzde 51, mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ise yüzde 49 oy alması bekleniyor. İkinci tur öncesinde Bolsonaro'nun oy oranında hafif bir gerileme yaşandığı ve iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Kaynak: AA