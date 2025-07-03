Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, Tekmen Ortaokulu İncelemesi Yaptı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, devam eden Tekmen Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak eğitim kalitesinin artırılması yönünde yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımına devam edilen Tekmen Ortaokulu'nda incelemede bulundu.

Topsakaloğlu, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Eğitim kalitesini artırmaya yönelik yatırımların önemli olduğunu belirten Topsakaloğlu, öğrencilerin daha modern ve donanımlı ortamda eğitim görebilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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