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Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, gazilerin Türkiye'nin bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği ile devletin bekası için fedakarlık gösterdiğini belirtti.

Gazilerin şanlı tarihin "onur abideleri", milletin ise gurur ve iftihar kaynağı olduğunu ifade eden Topsakaloğlu, vatan uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını kaydetti.

Gazilere sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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