Bozyazı ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Araçlar ve yolcu otobüsleri denetlenirken sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla farklı güzergahlarda uygulama yaptı.
Durdurulan araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yapan ekipler, yolcu otobüslerini de denetledi.
Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, trafik kurallarına uyulmasını istedi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik