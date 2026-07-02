Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan