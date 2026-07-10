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Bilecik'te otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü ve 10 yaşındaki çocuk yaralandı, hastanede tedavileri sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.B. (39) idaresindeki 06 ABN 298 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerek sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan İ.E.B. (10), ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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