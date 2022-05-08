Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı

AA - Ümit Yorulmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan 3 köprüden 2'si, su seviyesinin düşmesi ile ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan 3 köprüden 2'si, su seviyesinin düşmesi ile ulaşıma açıldı.

Geçen yıl ağustosta yaşanan sel felaketi sonrası çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici 3 köprü, son yağışlarla çaydaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 6 Mayıs'ta ulaşıma kapatılmıştı.

Çaydaki su seviyesinin düşmesinin ardından, zarar gören bölümleri Devlet Su İşleri (DSİ) ve Belediye ekipleri tarafından onarılan, ilçe merkezinin iki yakasını birbirine bağlayan 2 köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Bayramgazi ile Koşmapınar köyü mevkisinde hasar gören köprünün yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

AA / Ümit Yorulmaz - Güncel

Kastamonu, Bozkurt, Ezine, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title